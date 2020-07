Darmowe WiFi jest już we wszystkich składach Pendolino. Sprawdzam, co potrafi Internet od PKP Intercity

Perturbacje z WiFi w Pendolino są już za nami. Darmowy Internet jest oferowany we wszystkich składach Express InterCity Premium. Postanowiłem więc sprawdzić, na co stać sieć oferowaną przez PKP Intercity, wybierając się w podróż do stolicy.

Na przełomie października i listopada 2019 r. WiFi znalazło się we wszystkich składach Pendolino. Montaż sieciowej infrastruktury i jej utrzymanie w okresie pięciu lat wraz z gwarancją kosztuje PKP Intercity ok. 32 mln zł. WiFi w Pendolino to część szerszej inwestycji, której celem jest zapewnienie dostępu do Internetu wszystkim pasażerom PKP Intercity.

Dostęp do WiFi to jedno. Jakość połączenia to drugie. Postanowiłem sprawdzić na co stać sieć w Pendolino.

Rozsiadłem się w fotelu z laptopem, dwoma smartfonami oraz przenośną konsolą Nintendo Switch. Pociąg relacji Katowice - Warszawa ruszył z dworca, a ja odczekałem chwilę, aż Pendolino wyjedzie z naszpikowanej nadajnikami strefy Katowice-Sosnowiec-Zawiercie. Złapanie sieci w samym środku śląskiej aglomeracji to nie sztuka. Najciekawsze było dla mnie to, jak WiFi będzie działać na zielonych terenach między wielkimi polskimi miastami.

Intrygowało mnie zwłaszcza, czy PKP Intercity udało się rozwiązać problem odcinków w szczerym polu, na których całkowicie tracę dostęp do sieci w telefonie komórkowym. Jadąc do stolicy Polski, mój smartfon regularnie gubi zasięg. Jeszcze kilka miesięcy temu niemożliwe było dokończenie rozmowy telefonicznej, co dopiero pisać o komfortowym korzystaniu z Internetu w urządzeniu mobilnym.

WiFi w Pendolino - jak to działa i jaka jest specyfikacja techniczna?







Urządzenia instalowane w składach Pendolino oferują sieć WiFi z maksymalną prędkością wynoszącą około 192 Mbps. W tym miejscu trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to maksymalna prędkość teoretyczna. Tak jak w przypadku domowego routera, taki parametr nie ma odzwierciedlenia w praktyce. To dostarczyciel Internetu decyduje o maksymalnym transferze, samemu będąc ograniczonym jakością infrastruktury na danym obszarze. Podobnie jest w Pendolino - każdy podróżny otrzyma jedynie część z maksymalnych 192 Mbps.

Bardzo dobrą wiadomością jest to, że routery w Pendolino działają na częstotliwościach 2,4 GHz oraz 5 GHz. Oznacza to, że do sieci bezprzewodowej mogą się podłączyć posiadacze nowych jak i znacznie starszych urządzeń mobilnych. Struktura pasm wygląda sensownie i przejrzyście. Widać podwaliny pod system rozpraszania klientów, aby uniknąć przesadnego obciążenia poszczególnych kanałów.

Bardzo dobrze prezentuje się także siła sygnału WiFi. W pociągu jadącym 160 km/h siła sygnału wahała się między -45 i -75 bBm. Pomiaru dokonywałem w kilku wagonach, od środkowego wagonu restauracyjnego WARS po końcowy wagon z przynależnym mi miejscem. Czytałem wcześniej mity o tym, że pasażerowie z krańców pociągu nie mają dostępu do WiFi, ale moje testy pokazały, że te opowieści w dalszym ciągu pozostają fikcją. Siła WiFi w Pendolino nie jest żadnym problemem. Również na wysokości pierwszych i ostatnich foteli.

WiFi w Pendolino - jak szybki jest darmowy Internet od PKP Intercity?







Uzyskane przeze mnie pomiary różniły się radykalnie w zależności od tego, gdzie aktualnie znajdował się pociąg. W okolicach dworców i miast prędkość Internetu oraz stabilność połączenia zawsze była większa niż podczas jazdy przez tereny zielone. Zauważyłem jednak, że nawet tam, gdzie mój smartfon kompletnie tracił połączenie, podłączona do WiFi druga komórka wciąż łączyła się ze światem. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich podróżników ze smartfonami wspartymi technologią WiFi Calling.

W najgorszym przypadku korzystanie z Internetu w Pendolino przypomina wizytę w kafejce internetowej na przełomie wieków. Tutaj musi się dłużej pobrać obrazek, tam podmienić paczka czcionek, od czasu do czasu musimy odświeżyć zakładkę, ale przeglądanie witryn jest możliwe. Tak samo pracowanie na skrzynce pocztowej. Na trudnych odcinkach zadziwiająco dobrze radzi sobie Netflix, zapewne buforując uprzednio odpowiednią porcję materiału wideo.

Uśrednione osiągi rejestrowane w aplikacji SpeedTest uruchomionej na smartfonie iPhone 11 wahały się między 1 i 5 mbps. Bariera 5 bmps to celowy mechanizm ograniczający, aby każdy użytkownik miał dostęp do wydajnej i poprawnie działającej sieci. Na uzyskany w danej chwili wynik miała wpływ masa czynników: położenie pociągu, liczba osób w przedziale, liczba urządzeń podłączonych do routera oraz sposób korzystania z Internetu przez pozostałych użytkowników. Jednak nawet gdy prędkość pobierania danych była bliższa 1 mbps, Netflix wciąż działał bez zająknięcia. Przeglądarka stron WWW łapała czasem zadyszkę, ale wciąż można było z niej korzystać w pełnym wymiarze.

W ogólnym rozrachunku nie natrafiłem na żadną dłuższą, odczuwalną, krzyżującą moje plany czarną dziurę w dostępie do Internetu. Doświadczenie było zróżnicowane w zależności od odcinka i przedziału, ale praktycznie przez cały czas mogłem wykonywać drobną pracę biurową, czatować bądź oglądać filmy i seriale. To wynik, którego niestety nie zapewnia mój operator sieci komórkowej. Dlatego łatwo mi stwierdzić, że po instalacji modułu WiFi podróż do stolicy stała się znacznie bardziej przyjemna.

Internet w Pendolino - ile to kosztuje?

Gdy skorzystamy z wyszukiwarki Google, aby dowiedzieć się o sieci bezprzewodowej w Express InterCity Premium, pojawiają się nam takie zapytania jak „WiFi Pendolino koszt“ czy „WiFi Pendolino hasło“. Dlatego warto zaznaczyć, że korzystanie z sieci internetowej w składach PKP Intercity jest darmowe. Pasażerowie nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu przyłączenia się do sieci WiFi, niezależnie od liczby pobranych plików, długości połączenia czy zużytego transferu.

Warto do tego pamiętać, że z WiFi możemy połączyć się na dwa sposoby. Pierwszy wymaga od nas podania adresu e-mail. W drugim przypadku nie ma tego wymogu, ale połączenie z Internetem trwa 15 minut. Następnie ulega przerwaniu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby ponownie podłączyć się do WiFi na tym samym urządzeniu, w dalszym ciągu nie podając adresu e-mail. WiFi w składach PKP Intercity nie jest jednak zabezpieczona hasłem i nigdy, ale to nigdy PKP nie będzie wymagało od was wrażliwych danych. Powinny o tym pamiętać zwłaszcza mniej doświadczone technologicznie osoby, podatne na cyfrowe ataki i wyłudzenia.

* Materiał powstał przy współpracy z PKP Intercity.

