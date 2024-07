Udzielający się w wątku komentujący tłumaczyli, że zasada podyktowana jest częstymi zmianami rozkładu jazdy. To jednak spore utrudnienie dla osób, którzy planują wakacje wcześniej i szukają środka transportu. Kolej coraz częściej bywa sensowną alternatywą pod względem wygody i czasu podróży, ale co z tego, skoro takiej możliwości nie ma. Ci, którzy jadą w sierpniu w góry lub nad morze, pewnie już dawno znaleźli inny transport. I niestety nie jest to pociąg - właśnie przez tę barierę.