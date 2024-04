Wystarczyła jedna zmiana, żeby kolej mniej się spóźniała. PKP pokazuje, co pomogło

I teoretycznie trudno się temu dziwić, bo dane UTK mówią jak jest. Zmiana jednak następuje i to bardzo szybko. Nie tylko dzięki przepisom. Po nowych torach jeździ się prędzej, na wyższe prędkości pozwalają też nowe składy. 60 odebranych w marcu zmodernizowanych wagonów gotowych jest do jazdy z prędkością 160 km/h. A nowe zamówione, które dostarczy firma H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych, będą mogły rozpędzić się do 200 km/h.