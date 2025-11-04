REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie

AWS i OpenAI ogłaszają wieloletnią współpracę. Umowa na gigantyczną kwotę

Amazon Web Services i OpenAI właśnie ogłosiły, że przystępują do wieloletniej współpracy strategicznej, a wartość umowy opiewa na astronomiczne 38 mld dolarów.

Paweł Grabowski
gguy / Shutterstock
REKLAMA

W ramach współpracy OpenAI otrzyma dostęp do infrastruktury AWS do obsługi i skalowania podstawowych zadań sztucznej inteligencji (AI). Na mocy zawartej umowy o wartości 38 miliardów dolarów, która będzie systematycznie rozwijana przez najbliższe siedem lat, OpenAI uzyska dostęp do mocy obliczeniowej AWS obejmującej setki tysięcy najnowocześniejszych procesorów graficznych NVIDIA, z możliwością rozszerzenia do dziesiątek milionów procesorów CPU. AWS ma unikalne doświadczenie w bezpiecznym i niezawodnym zarządzaniu infrastrukturą AI na dużą skalę, z klastrami przekraczającymi 500 tysięcy chipów. Wiodąca pozycja AWS w infrastrukturze chmurowej w połączeniu z pionierskimi osiągnięciami OpenAI w dziedzinie generatywnej AI pomoże milionom użytkowników w dalszym korzystaniu z ChatGPT.

REKLAMA

Infrastruktura, którą AWS buduje dla OpenAI, opiera się na zaawansowanej architekturze zoptymalizowanej pod kątem maksymalnej wydajności przetwarzania AI

Dzięki połączeniu procesorów graficznych NVIDIA (zarówno GB200, jak i GB300) w klastry, za pomocą serwerów Amazon EC2 Ultra w ramach jednej sieci, udało się uzyskać minimalne opóźnienia w komunikacji między połączonymi systemami. Pozwala to OpenAI na efektywne zarządzanie zadaniami obliczeniowymi przy zachowaniu optymalnej wydajności. Stworzone klastry zostały zaprojektowane tak, by obsługiwać różnorodne zadania - od obsługi zapytań ChatGPT po trenowanie modeli następnej generacji - z możliwością elastycznego dostosowywania się do zmieniających się potrzeb OpenAI.

Skalowanie zaawansowanej AI wymaga ogromnej, niezawodnej mocy obliczeniowej. Nasza współpraca z AWS wzmacnia szeroki ekosystem obliczeniowy, który napędzi tę nową erę i udostępni zaawansowaną AI wszystkim.

Sam Altman, współzałożyciel i CEO OpenAI

Sam Altman
Photo Agency / Shutterstock

Podczas gdy OpenAI nadal przesuwa granice możliwości, infrastruktura AWS najwyższej klasy będzie stanowić fundament dla ich ambicji w zakresie AI. Skala i natychmiastowa dostępność zoptymalizowanych zasobów obliczeniowych potwierdzają unikalną pozycję AWS w obsłudze zaawansowanych systemów AI OpenAI.

Matt Garman, CEO AWS


Wcześniej w tym roku modele OpenAI stały się dostępne w Amazon Bedrock, dając milionom klientów AWS dostęp do tych zaawansowanych rozwiązań. OpenAI szybko stało się jednym z najpopularniejszych dostawców modeli w Amazon Bedrock, z tysiącami klientów – takich jak Bystreet, Comscore, Peloton, Thomson Reuters, Triomics oraz Verana Health – wykorzystujących ich modele do automatyzacji procesów, kodowania, analiz naukowych i rozwiązywania problemów matematycznych.

Co to partnerstwo oznacza w praktyce?

Wieloletnie partnerstwo strategiczne zapewnia OpenAI natychmiastowy i rosnący dostęp do infrastruktury AWS dla zaawansowanych zadań AI. AWS udostępni zaś OpenAI serwery Amazon EC2 Ultra z setkami tysięcy chipów oraz możliwość skalowania do dziesiątek milionów procesorów CPU. Umowa o wartości 38 miliardów dolarów pozwoli OpenAI na szybką rozbudowę mocy obliczeniowej przy zachowaniu korzystnych cen, wydajności i bezpieczeństwa AWS. To nowe otwarcie w świecie technologii i sztucznej inteligencji. Zaawansowana infrastruktura sieciowa jest potrzebna, żeby obsłużyć rosnący ruch generowany przez zapytania użytkowników ChatGPT. O to dba Amazon Web Services.

Więcej informacji na temat modeli OpenAI w Amazon Bedrock można znaleźć na
stronie: https://aws.amazon.com/bedrock/openai

REKLAMA

Zdjęcie główne: gguy / Shutterstock.com

REKLAMA
Paweł Grabowski
04.11.2025 13:21
Tagi: Amazon Web ServicesOpenAI
Najnowsze
13:09
"Rynek telefonów stał się nudny" - mówi szef OPPO. Ma pomysł, jak go rozruszać
Aktualizacja: 2025-11-04T13:09:03+01:00
12:54
Idziesz do banku, a tam Paczkomat. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-04T12:54:04+01:00
12:47
PKP Intercity zapowiada bilety za 1 zł. Znowu zabraknie miejsc w pociągach
Aktualizacja: 2025-11-04T12:47:37+01:00
12:11
Elon Musk o komecie 3I/ATLAS: "To może być statek obcych"
Aktualizacja: 2025-11-04T12:11:18+01:00
11:04
W jadącą Teslę trafiło coś z kosmosu. Szyba stopiona jak laserem
Aktualizacja: 2025-11-04T11:04:57+01:00
10:29
Przeglądarka OpenAI omija pół internetu. To po co ją zrobili?
Aktualizacja: 2025-11-04T10:29:04+01:00
9:43
Nowa reklama Coca-Coli to dramat. Bardziej tandetna niż zestaw bombek z targu
Aktualizacja: 2025-11-04T09:43:16+01:00
9:31
Ubrania zasypały kontenery. Kraków znalazł sposób i ma się czym chwalić
Aktualizacja: 2025-11-04T09:31:54+01:00
8:06
Elon Musk chce zasłonić słońce satelitami. Eksperci pukają się w czoło
Aktualizacja: 2025-11-04T08:06:03+01:00
7:25
Apple odpalił App Store w sieci. Który mamy rok?
Aktualizacja: 2025-11-04T07:25:57+01:00
7:16
Chrome chce numer mojego paszportu. Chyba mu podam
Aktualizacja: 2025-11-04T07:16:38+01:00
6:35
Chcę to w Polsce: mają sposób, by karty działały bez sieci i zasięgu
Aktualizacja: 2025-11-04T06:35:40+01:00
6:23
Strach, przemoc, zaburzenia - czatboty niszczą dzieci. Fala pozwów
Aktualizacja: 2025-11-04T06:23:00+01:00
6:12
PKP modernizuje wagony. Petarda 200 km/h nie powala od środka
Aktualizacja: 2025-11-04T06:12:00+01:00
6:01
Recenzja Football Manager 26. Ważny wykład o życiu
Aktualizacja: 2025-11-04T06:01:00+01:00
21:46
Microsoft szczerze: blokuje nas prąd, nie moc obliczeniowa
Aktualizacja: 2025-11-03T21:46:18+01:00
21:35
Okulary Lenovo mają wiadomości i nawigację. O wiele taniej niż Meta
Aktualizacja: 2025-11-03T21:35:51+01:00
21:25
AMD nie zostawia graczy na lodzie. Tłumaczymy aferkę RDNA
Aktualizacja: 2025-11-03T21:25:48+01:00
20:11
Najtańszy MacBook w historii już zaraz. Co czeka Apple w 2026 r.
Aktualizacja: 2025-11-03T20:11:54+01:00
20:02
Dajesz 500 zł i masz dobry telefon. Honor X5C Plus ma giga baterię
Aktualizacja: 2025-11-03T20:02:11+01:00
19:48
Energylandii rośnie rywal. Zamiast małych dzieci starsi klienci
Aktualizacja: 2025-11-03T19:48:33+01:00
19:33
iPhone 18 Pro wygląda dziwnie. Apple przesadził z kolorami
Aktualizacja: 2025-11-03T19:33:38+01:00
19:00
iOS 26.1 lada moment. Oto najciekawsze zmiany i nowości w iPhone
Aktualizacja: 2025-11-03T19:00:25+01:00
18:03
Apple płaci Google za nową Siri. Steve Jobs przewraca się w grobie
Aktualizacja: 2025-11-03T18:03:00+01:00
17:53
Microsoft rozkłada ręce. Nie potrafi załatać Windowsa, my cierpimy
Aktualizacja: 2025-11-03T17:53:38+01:00
17:16
Tłumacz Google ma świetne ulepszenie. Dziwne, że dopiero teraz
Aktualizacja: 2025-11-03T17:16:41+01:00
17:05
Tu będą kształcić załogę elektrowni atomowej. Wybrano miasto
Aktualizacja: 2025-11-03T17:05:11+01:00
16:49
Polska buduje broń orbitalną. Będzie spychać ruskie satelity
Aktualizacja: 2025-11-03T16:49:25+01:00
16:05
Którego nowego iPhone’a wybrać? Czy warto dopłacić do najdroższego?
Aktualizacja: 2025-11-03T16:05:44+01:00
15:17
Najdroższy Netflix w cenie najtańszego. Mocne promo operatora
Aktualizacja: 2025-11-03T15:17:19+01:00
15:09
System widmo kaucyjny. Rząd ma dane, idzie jak po grudzie
Aktualizacja: 2025-11-03T15:09:44+01:00
14:40
Samsung Galaxy A56 jeszcze nie był tak tani. Biegnę do sklepu
Aktualizacja: 2025-11-03T14:40:25+01:00
14:32
Kalendarz na 2026? Urocze, że ludzie jeszcze je kupują
Aktualizacja: 2025-11-03T14:32:30+01:00
14:00
Musk tworzy kosmiczną tarczę dla USA. Trump w euforii
Aktualizacja: 2025-11-03T14:00:59+01:00
13:14
PKP Intercity kusi cenami. Pojedziesz za grosze - jak zdążysz
Aktualizacja: 2025-11-03T13:14:29+01:00
12:25
Biedronka montuje nowe kamery. Prześwietli cię jeszcze przed kasą
Aktualizacja: 2025-11-03T12:25:31+01:00
11:51
Boty miały przejąć biura. Wykonały 3 proc. roboty
Aktualizacja: 2025-11-03T11:51:06+01:00
11:23
Kometa 3I/ATLAS zaniepokoiła Kim Kardashian. Szef NASA ją wyjaśnił
Aktualizacja: 2025-11-03T11:23:12+01:00
10:45
Smartfon z baterią mocniejszą niż w tablecie. Granica przełamana
Aktualizacja: 2025-11-03T10:45:20+01:00
9:01
"Zapłać, albo stracisz wszystko". Polacy na celowniku ransomware
Aktualizacja: 2025-11-03T09:01:55+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA