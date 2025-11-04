AWS i OpenAI ogłaszają wieloletnią współpracę. Umowa na gigantyczną kwotę

Ładowanie...

W ramach współpracy OpenAI otrzyma dostęp do infrastruktury AWS do obsługi i skalowania podstawowych zadań sztucznej inteligencji (AI). Na mocy zawartej umowy o wartości 38 miliardów dolarów, która będzie systematycznie rozwijana przez najbliższe siedem lat, OpenAI uzyska dostęp do mocy obliczeniowej AWS obejmującej setki tysięcy najnowocześniejszych procesorów graficznych NVIDIA, z możliwością rozszerzenia do dziesiątek milionów procesorów CPU. AWS ma unikalne doświadczenie w bezpiecznym i niezawodnym zarządzaniu infrastrukturą AI na dużą skalę, z klastrami przekraczającymi 500 tysięcy chipów. Wiodąca pozycja AWS w infrastrukturze chmurowej w połączeniu z pionierskimi osiągnięciami OpenAI w dziedzinie generatywnej AI pomoże milionom użytkowników w dalszym korzystaniu z ChatGPT.

Infrastruktura, którą AWS buduje dla OpenAI, opiera się na zaawansowanej architekturze zoptymalizowanej pod kątem maksymalnej wydajności przetwarzania AI

Dzięki połączeniu procesorów graficznych NVIDIA (zarówno GB200, jak i GB300) w klastry, za pomocą serwerów Amazon EC2 Ultra w ramach jednej sieci, udało się uzyskać minimalne opóźnienia w komunikacji między połączonymi systemami. Pozwala to OpenAI na efektywne zarządzanie zadaniami obliczeniowymi przy zachowaniu optymalnej wydajności. Stworzone klastry zostały zaprojektowane tak, by obsługiwać różnorodne zadania - od obsługi zapytań ChatGPT po trenowanie modeli następnej generacji - z możliwością elastycznego dostosowywania się do zmieniających się potrzeb OpenAI.

Skalowanie zaawansowanej AI wymaga ogromnej, niezawodnej mocy obliczeniowej. Nasza współpraca z AWS wzmacnia szeroki ekosystem obliczeniowy, który napędzi tę nową erę i udostępni zaawansowaną AI wszystkim.

Sam Altman, współzałożyciel i CEO OpenAI

Podczas gdy OpenAI nadal przesuwa granice możliwości, infrastruktura AWS najwyższej klasy będzie stanowić fundament dla ich ambicji w zakresie AI. Skala i natychmiastowa dostępność zoptymalizowanych zasobów obliczeniowych potwierdzają unikalną pozycję AWS w obsłudze zaawansowanych systemów AI OpenAI.

Matt Garman, CEO AWS



Wcześniej w tym roku modele OpenAI stały się dostępne w Amazon Bedrock, dając milionom klientów AWS dostęp do tych zaawansowanych rozwiązań. OpenAI szybko stało się jednym z najpopularniejszych dostawców modeli w Amazon Bedrock, z tysiącami klientów – takich jak Bystreet, Comscore, Peloton, Thomson Reuters, Triomics oraz Verana Health – wykorzystujących ich modele do automatyzacji procesów, kodowania, analiz naukowych i rozwiązywania problemów matematycznych.

Co to partnerstwo oznacza w praktyce?

Wieloletnie partnerstwo strategiczne zapewnia OpenAI natychmiastowy i rosnący dostęp do infrastruktury AWS dla zaawansowanych zadań AI. AWS udostępni zaś OpenAI serwery Amazon EC2 Ultra z setkami tysięcy chipów oraz możliwość skalowania do dziesiątek milionów procesorów CPU. Umowa o wartości 38 miliardów dolarów pozwoli OpenAI na szybką rozbudowę mocy obliczeniowej przy zachowaniu korzystnych cen, wydajności i bezpieczeństwa AWS. To nowe otwarcie w świecie technologii i sztucznej inteligencji. Zaawansowana infrastruktura sieciowa jest potrzebna, żeby obsłużyć rosnący ruch generowany przez zapytania użytkowników ChatGPT. O to dba Amazon Web Services.

Więcej informacji na temat modeli OpenAI w Amazon Bedrock można znaleźć na

Zdjęcie główne: gguy / Shutterstock.com

Paweł Grabowski 04.11.2025 13:21

