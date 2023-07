Dobra informacja: Netflix okazał łaskę osobom dzielącym konto. Jednak nie stracisz profilu

Wasz profil też jest ważny przecież: bo w jaki inny sposób dalibyście radę spamiętać, co oglądaliście przez ostatnie miesiące? Gdzie skończyliście Too Hot to Handle? Niby banał, ale dla wielu użytkowników pełna historia oglądania oraz dedykowane rekomendacje to duża sprawa!



Netflix wprowadza, a raczej rozszerza, funkcję Transferu Profilu, umożliwiającą użytkownikom objętym ograniczeniami dotyczącymi udostępniania hasła przenoszenie swoich profili na inne konta. Przenoszone informacje obejmują rekomendacje, historię, listę do obejrzenia, gry oraz ustawienia.



Możliwe jest przenoszenie profilu do nowych - lub, co będzie tutaj ważne i nowe, innych kont. Czyli wyprowadzając się z domu, możemy podpiąć się pod nowego współlokatora.



