Ktoś może włamać się do twojego telefonu. Koniecznie zainstaluj tę aktualizację

Na smartfonach z Androidem jesteśmy przyzwyczajeni do okresowych aktualizacji bezpieczeństwa. Jak często je dostajemy to zależy w głównej mierze od producenta smartfona oraz jego modelu. Nowsze potrafią otrzymywać je co miesiąc, starsze nawet co kwartał lub pół roku. Natomiast im częściej, tym lepiej - bo jak z wynika z nowego biuletynu Google pojawiła się nowa luka dnia zerowego, którą firma sklasyfikowała jako niebezpieczną. Jeśli pojawi się aktualizacja, zrób ją.