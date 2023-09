Policja podała numer telefonu oszusta. Oferował czarne złoto w super cenach

Kupno ekogroszku w dobrej cenie nie jest łatwe, więc jeżeli znalazła się dobra oferta, to na pewno nie brakowało osób chcących z niej skorzystać. Sęk w tym, że ten sprzedawca oferował produkt, ale nie zamierzał go dostarczyć. Policja podała numer, z którego dzwonił do ofiar.