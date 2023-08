Fałszywe wersje popularnych komunikatorów w Google Play. Instalowali je Polacy

Zwykle w temacie cyberbezpieczeństwa radzi się, aby pobierać aplikację jedynie z pewnych, oficjalnych źródeł – jak choćby sklep Google Play. I chociaż jest to stosowna rada, to i zabezpieczenia tej platformy bywają dziurawe. Wykorzystali to oszuści rozpowszechniając fałszywe wersje takich aplikacji jak Signal czy Telegram.