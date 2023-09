Oszuści wiedzą, że zima nadchodzi. Fałszywi sprzedawcy atakują

Policja przypomina, że do internetowych sprzedawców bardzo często warto mieć ograniczone zaufanie. "Super oferta i zaniżona cena to sygnały, które mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z oszustwem" – podkreślają służby i zalecają, by za towar płacić bezpośrednio podczas jego odbioru.