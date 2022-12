Tworzysz dłuższy dokument w Wordzie? Podpowiadamy, jak zrobić spis treści

Spis treści to stały element każdej książki czy dłuższego dokumentu, a w pracach licencjackich czy magisterskich to element obowiązkowy. Biorąc pod uwagę jego wizualny wygląd, wydawać by się mogło, że spis treści w Wordzie tworzy się "manualnie" - poprzez samodzielne wpisywanie nazw rozdziałów, podrozdziałów i numeracji stron, a następnie efektowne balansowanie w pozycji tekstu za pomocą kropek.