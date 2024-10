Galaxy Z Fold6 SE ma zminimalizować jeden z największych problemów składanych telefonów

Niestety nie jest jasne, kiedy właściwie ów telefon miałby się pojawić na rynku. Istnieje wręcz doniesienie z wiarygodnego źródła, że model ten będzie dostępny wyłącznie na terenie Korei Południowej oraz Chin (na tym drugim rynku pod nazwą Samsung W25). To sugerowałoby, że może i Samsung rozgryzł problem fałd na elastycznych wyświetlaczach, ale na dziś proces technologiczny jest nadal zbyt drogi, by móc go wdrożyć na masową skalę. Może w końcu Apple’owi się uda?