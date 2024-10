Drogie telefony będą jeszcze droższe. W górę idą ceny najważniejszych części

Wygląda bowiem na to, że Qualcomm zamierza zwiększyć cenę swoich układów Snapdragon 8 Gen 4 - które zadebiutują prawdopodobnie w przyszłorocznych telefonach - aż o 20 proc. w porównaniu do starszego układu Gen 3. Mając na uwadze, że chipset to istotna kosztowo część całego telefonu nie ma żadnych wątpliwości, że odbije się to na cenach samych urządzeń. 20-procentowy wzrost ceny ma dotyczyć też układu Dimensity 9400.