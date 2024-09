Świat technologii właśnie stanął na głowie. Konkurent chce kupić Intela

Z tym ostatnim może być pewien problem. X86 to dzieło Intela, ale x64 (lub, jak kto woli, x86-64) to już architektura AMD. I choć firma do tej pory wykazywała znaczącą elastyczność w dopasowywaniu się do realiów rynkowych (między innymi za sprawą braku własnych fabryk), kreując przy okazji samodzielnie wiele trendów - tak pełna transformacja na ARM64 zdaje się nie leżeć w jej interesie. Rywalizacja z połączonymi siłami Intela i Qualcomma może jednak stać się dla AMD nieco zbyt dużym wyzwaniem.