Jeżeli tak ma wyglądać początek tej rewolucji, to ja w to wchodzę. Zenbook S 16 z Ryzen AI 300 - recenzja

Nie jestem przesadnie zaskoczony tak dobrymi wynikami nowego Ryzena. Jeżeli z mojego narzekania odnieśliście państwo wrażenie, że to chipset pozostawiający wiele do życzenia, to nie będzie to właściwy wniosek. Mimo zauważonych nieodciągnięć to na dziś najlepsze, co świat mobilnych procesorów x64 oferuje. A przynajmniej wśród do tej pory testowanych komputerów.