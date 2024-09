Zrobili laptopa tak ślicznego, że nie zmieściła się kamerka. Ale doczepisz ją na magnes

Ramki wokół wyświetlacza są cienkie - mają zaledwie 2,2 mm grubości. Nie ma żadnego wcięcia na kamerkę do wideorozmów. Ta jednak nie została ukryta w klawiaturze (a więc nie zapewnia dziwnego kąta widzenia), tylko przyczepia się magnetycznie do górnej części klapy laptopa. Kamerkę można ustawić także w drugą stronę - aby nie pokazywała, to co jest przed użytkownikiem, a za nim. To rozwiązanie, które najbardziej wyróżnia ten laptop.