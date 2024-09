2 miesiące używam laptopów z przyciskiem Copilot. Jest dobrze, a nawet źle

Komputery Copilot+ to rynkowa nowość i z uwagi na to na dziś głównie kuriozum, jednak z czasem każdy windowsowy przyszły komputer taki będzie. By kwalifikować się jako Copilot+ PC, komputer musi mieć co najmniej 16 GB RAM, 256 GB SSD, NPU o wydajności co najmniej 40 TOPS i sprzętowy przycisk Copilot na wbudowanej klawiaturze. Większość specyfikacji przez zwykłą techniczną ewolucję zostanie osiągnięta i przekroczona przez wszystkie laptopy z chipsetami od wszystkich producentów. Pozostaje tylko ten sprzętowy przycisk.