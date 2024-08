Jestem komputer i drukarkę w plecy, ale nie żałuję. Copilot+ PC z ARM miesiąc później

Za sprawą swojej pracy mam stały dostęp do naprawdę dobrych komputerów. Nawet teraz na biurku leży piękny, drogi i szybki ZenBook z AMD Strix Point, w którym normalnie to bym się zakochał. Ten tekst piszę jednak na klekocie, jak już zwykłem nazywać żartobliwie ten komputer. Mam do niego wiele uwag, ale i tak nie mogę się odkleić właśnie od tego komputera. Głównie odpowiada za to Qualcomm.