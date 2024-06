Zaraz otwieram paczkę z laptopem przyszłości.  Obchodzi mnie coś zupełnie innego niż czipy od SI

Na skutek obaw klientów Microsoftu związanych z bezpieczeństwem i prywatnością Windows Recall zdecydowano się oddelegować tę funkcję do dalszych beta-testów i wydać ją do kanału produkcyjnego dopiero za kilkanaście tygodni. To oznacza, że wypożyczone do testów Copilot+ PC - tablet i laptop Microsoftu - będę testował bez tej pokazowej funkcji. Zanim ta zostanie wdrożona, sprzęt już dawno wróci do właściciela. Nie napiszę nie szkodzi, bo jestem tym żywo zainteresowany. Tym niemniej do sprawdzenia mam zupełnie coś innego w pierwszej kolejności. I oby wiązało się to z leczeniem kompleksów Windowsiarza.