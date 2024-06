Nie dość, że jest tańszy, to jeszcze dają ci rysik w gratisie. Huawei wlatuje z nowym

Co prawda, tablety same w sobie są już funkcjonalne, natomiast akcesoria typu rysik podnoszą komfort z użytkowania. W przypadku nowego modelu Huawei, rysik (M-Pen Lite o wartości 169 zł) dołączany jest do zestawu przedsprzedażowego w gratisie. W tej cenie to bardzo miły dodatek. Co jeszcze warto wiedzieć na temat MatePada SE 11? Oczywiście ma podstawowy zestaw aparatów (5 Mpix przód, 8 Mpix tył), wspiera WiFi 5, Bluetooth i pracuje na systemie HarmonyOS 4.0 z HMS.