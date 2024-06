Smartfon Huawei z usługami Google? Powrót, którego każdy potrzebował

Po pobraniu aplikacja poprosi nas o zalogowanie się na swoje konto Google, robimy to i voila, jesteśmy gotowi do instalacji aplikacji. Wypada jednak mieć Sklep Play, więc tutaj opcje są dwie - ściągamy go za pomocą GBoxa lub w formie jego alternatywy ze strony wydawcy MicroG. Sposób, jaki wybierzecie nie ma w gruncie rzeczy wielkiego znaczenia, więc sprowadza się do osobistych preferencji. Instalujecie Sklep, dodajecie jego ikonkę na pulpicie, logujecie się do niego kontem Google i gotowe. Możecie rozpocząć radosne korzystanie.