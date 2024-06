Słuchawki Huawei FreeBuds 6i już w Polsce. Kosztują niewiele, oferują sporo

Standardowo słuchawki wykorzystują technologię Bluetooth 5.3, wspierają kodeki LDAC oraz L2HC 2.0 zupełnie jak FreeBudsy Pro 2. No dobra, a jak wygląda czas pracy na baterii? Naprawdę nieźle – ponieważ pchełki mogą działać do 5 godzin z włączonym ANC oraz do 8 godzin z wyłączoną redukcją hałasu. Z kolei etui ładujące może wydłużyć ten czas do odpowiednio 20 i 35 godzin, a etui naładujemy do pełna w ok. godzinę.