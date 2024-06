Huawei MatePad 11.5 S - pierwsze wrażenia. Tablet niesamowicie bliski ideału

Może nie jestem Picasso, a Matejko, gdyby zobaczył moje malowidła, nigdy nie dokończyłby "Bitwy pod Grunwaldem", ale za to polubiłem używanie rysika. Leży pewnie w dłoni, a dużym plusem w stosunku do wersji bez S jest możliwość ładowania go bezpośrednio z tabletu przy użyciu indukcji. Siedziałem sobie wygodnie na balkonowej kanapie, a rysik wykonywał całą magię za mnie. Złapałem się nawet na tym, że w pewnej chwili gryzłem go tak, jakby to był ołówek (przepraszam następnego recenzenta, to było podświadome).