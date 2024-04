Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition już w Polsce. Żaden inny nie ma takiego ekranu

Macie czasem taki problem, że chcielibyście poczytać na tablecie książki, ale nie lubicie błyszczących ekranów? Bolą was oczy od kolorów, których wcale nie potrzebujecie, bo chcecie mieć urządzenia, na którym wygodnie robi się notatki? A może chcecie mieć tablet, na którym obejrzycie filmy i seriale w przerwie od nauki? Najprawdopodobniej na wszystkie trzy pytanie odpowiedzieliście twierdząco, ale teraz zastanawiacie się, po co nosić trzy urządzenia (albo dwa i notatnik) i co to zmieni w waszym życiu, poza niepotrzebnym obciążaniem kręgosłupa? I wtedy cały na matowo wchodzi Huawei ze swoim nowym tabletem.