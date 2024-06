Będę go tulił, ściskał i wszędzie ze sobą nosił. Testuję laptop Huawei MateBook 14 Core Ultra

W chwili gdy to piszę, laptopów nie ma jeszcze w sprzedaży. Szybki rzut oka do polskich sklepów ujawnił, że za najtańsze laptopy z procesorem Core Ultra 7 155H zapłacimy obecnie 4800 zł, chociaż oczywiście będą to modele pozbawione ekranu OLED. Huawei MateBook 14 Core Ultra z procesorem 155H wyceniono na 5499 zł, ale uwaga - jeśli skorzystamy z oferty premierowej (w dniach od 4 do 30 czerwca) to za ten model zapłacimy tylko 4999 zł. Analogicznie cena za model z procesorem Core Ultra 5 125H to 4499 zł, ale w ofercie premierowej zapłacimy tylko 3999 zł. Petarda. W tym momencie najtańszy laptop w polskich sklepach z procesorem Core Ultra 5 125H kosztuje 4200 zł - a jest w wersji bez ekranu OLED.