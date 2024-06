Realme GT 6 - pierwsze wrażenia. Ten telefon olśniewa i to bardzo dosłownie

Utrzymanie go w czystości to poważne wyzwanie, ale na szczęście Realme należy do producentów, którzy nie oszczędzają na zestawie sprzedażowym, więc w pudełku znajdziemy silikonowe etui, które znacząco poprawia walory praktyczne używania urządzenia. No dobrze, nie oszczędza co do zasady, bo w zestawie zabrakło miejsca na ładowarkę. Smuci mnie to, bo Realme zazwyczaj tyle rzeczy wsadzało do pudełka, że klient mógł poczuć się jakby wygrał na loterii.