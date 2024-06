Chciałbym by był odrobinkę gorszy. Matebook X Pro 2024 – recenzja

A jakby tego było mało, oferuje też nie tylko wysoką rozdzielczość (3120 x 2080 px), ale i wzorowe pokrycie barw, w tym DCI P3. I tak, wzorowe, na granicy błędu pomiaru użytego kolorymetru. To lepszy wynik niż na MacBooku Pro M3. A jeszcze jakby tego było mało, otoczony jest bardzo smukłymi ramkami. A jakby wciąż i wciąż było mało - to na górnej ramce znalazło się miejsce nie tylko na świetnej jakości webcam Full HD, to jeszcze na resztę czujników do uwierzetelniania twarzą przez Windows Hello. Choć jak kto woli, to w przycisku zasilania jest ukryty czytnik linii papilarnych, również zgodny z Windows Hello.