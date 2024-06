Komputery z Intelem i Windowsem jak MacBooki. RAM-u nie wymienisz

Jeżeli deklaracje Intela są zgodne z rzeczywistością, to oznacza to, że firmie w końcu udało się pod wszystkimi istotnymi dla klienta względami nadgonić zaległości za AMD i Qualcommem. Nowe chipy są projektowane z myślą o potrzebach nowoczesnego użytkownika, oferując dedykowane koprocesory do akceleracji przeliczeń związanych z SI i obróbką multimediów. Mają też się cechować wyjątkową sprawnością energetyczną, na poziomie układów Apple M, Ryzen i Snapdragon X.