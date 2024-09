Nowe Maki Apple'a w listopadzie. Oto co przyniesie nadchodząca aktualizacja

Nadchodzący Mac mini przejdzie największą zmianę konstrukcyjną od 14 lat, ale, według Marka Gurmana, Apple całkowicie zrezygnuje z portu USB-A. Chociaż jest to krok zgodny z ogólnym trendem w produktach Apple’a, brak USB-A może być nieco kłopotliwy. Praktycznie każdy, kto kupi komputer tylko z portami USB-C, jest zmuszony do korzystania z przejściówek z USB-C do USB-A - lub do przejścia na bezprzewodowe urządzenia.