Nie tylko iPhone'y 16. Apple wyciśnie ostatnie złotówki z portfeli fanów

Premiera to kwestia niespełna dwóch tygodni. O serii iPhone 16 wiemy już praktycznie wszystko i debiut to tak naprawdę formalność - potwierdzenie m.in. cen oraz szczegółów w zakresie specyfikacji technicznej. Z kolei o innych sprzętach w ostatnich miesiącach było tak jakby cicho. Nowości, które nie są smartfonami ma być naprawdę sporo. Oto co wiadomo.