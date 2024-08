Apple poprawi ten relikt przeszłości. AirPods 4 w dwóch odmianach na jesień

A co z ceną gamy AirPods 4? Ich ceny mają oscylować w podobnym przedziale, co obecne generacje, czyli między 699 zł a 929 zł. A to będzie ciekawym starciem cenowym, wszak w tym momencie najświeższa generacja AirPods Pro 2 z etui z USB-C potrafi zejść do poziomu około 950 zł. Wolelibyście kupić kompletnie nowe AirPods 4, czy starsze, ale nadal świetne, AirPods Pro 2?