Komputery Apple'a przestaną szydzić, że jesteś biedny. Nadchodzi epokowa zmiana

Weźmy takiego MacBooka Air, który wymaga dopłaty 1200 zł do większej ilości RAM. - To podstawowy model, więc nie oczekujmy cudów, tak powiedziałby obrońca zakonu nadgryzionego jabłka. Schylmy się więc po komputer dla wymagających użytkowników, takich którzy montują wideo lub muzykę godzinami, którzy wiedzą, że tylko Apple może dać im to, co najlepsze na rynku. Ile RAM znajduje się w podstawowej wersji MacBooka Pro z chipem M3 za 8999 zł? Pewnie z 16, prawda? Otóż nie, zaledwie 8, a dopłata do 16 GB to po raz kolejny koszt 1200 zł.