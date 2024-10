iPhone zdetronizowany po 4 latach królowania. Oto nowy najpopularniejszy producent

W sierpniu Huawei osiągnął 17,5 proc. udziału w rynku, a Apple z wynikiem poniżej 14 proc. wyleciał z zestawienia top 5 producentów sprzedających najwięcej smartfonów w Chinach. Nie pomaga również to, że hucznie zapowiedziana Apple Intelligence nie zadebiutuje w tym roku w Państwie Środka, mówi się, że trzeba będzie poczekać do przyszłego roku, ale jest pewien problem - to władza trzyma rękę na AI i może okazać się, że nie dojdzie do porozumienia na linii Apple - rząd. To coś nowego dla giganta z Cupertino.