Narzekaliście, a i tak kupujecie iPhone'y. Szef Apple'a tańczy z radości

Popyt na modele Pro jest bardzo wysoki i doszło do tego, że dostawcy zostali poproszeni o kontynuowanie produkcji nawet podczas trwającego chińskiego święta narodowego. Troszeczkę gorzej sprzedają się podstawowe iPhone'y 16 i 16 Plus -mowa o wahaniach od 3 do 5 proc. Jest jednak jedna rzecz, która zwraca uwagę - czas oczekiwania na modele Pro jest krótszy niż rok temu, co może oznaczać dwie różne rzeczy - albo Apple poprawił znacząco łańcuch dostaw, albo liczba zamówionych egzemplarzy nie jest tak duża jak się może wydawać.