Jest nowy iPad Mini. Najmniejszy tablet Apple'a doczekał się odświeżenia

To akurat dobra wiadomość, ponieważ tablety Apple nie oferują możliwości rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD. Co prawda można skorzystać z iCloud, ale to rozwiązanie ma swoje ograniczenia – umożliwia przechowywanie zdjęć, lecz nie aplikacji. Na szczęście nowy iPad Mini wyposażono w szybszy procesor. W poprzedniej generacji zastosowano chip Apple A15, znany z iPhone’a 13 (Pro) i 14 (Plus), natomiast sercem nowego modelu jest A17 Pro, który napędzał zeszłoroczne iPhone’y 15 Pro (Max). Choć najnowsze iPhone’y korzystają z jeszcze nowszych i wydajniejszych chipów A18 i 18 Pro, różnice w codziennym użytkowaniu nie powinny być znaczące.