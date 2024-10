Apple chce przejąć twój dom. Nowe urządzenia mają być w każdym pokoju

Ma być to niedrogi ekran podobny do iPada, a konsumenci mogliby umieścić wiele jednostek w całym domu, podobnie jak w przypadku HomePod mini. Urządzenie stołowe, które ma pojawić się później, byłoby droższe - być może około 1000 dolarów [ok. 3,9 tys. złotych] - i skupiałoby się na monitorowaniu bezpieczeństwa w domu, zaawansowanych wideokonferencjach i odtwarzaniu multimediów z wysokiej jakości dźwiękiem. Ekran byłby umieszczony na szczycie obrotowej kończyny robota, co pomogłoby mu wyróżnić się na tle produktów konkurencji.