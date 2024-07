Wiemy, ile rynku wyrwał Apple Vision Pro. Tim Cook może mieć duży problem

Z udziałem w rynku na poziomie 64 proc, Oculus Quest / Meta Quest to najpopularniejsza seria urządzeń wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości na świecie. Mnie to nie dziwi. Gogle Oculus Quest 2 do teraz pozostają kawałkiem świetnego sprzętu, do tego w pełni bezprzewodowego i z biblioteką kapitalnych gier, mimo ograniczonej mocy urządzenia. Te można jednak podłączyć do PC (przewodowo lub przez domową sieć), co drastycznie zwiększa potencjał urządzenia.