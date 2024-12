Chiński bot zszokował posiadaczy czytników e-booków. To alternatywna rzeczywistość

Generatywna AI wie o świecie tyle, ile my nauczymy ją poprzez podanie danych treningowych - w zdecydowanej większości książek, encyklopedii, publikacji prasowych i materiałów w internecie. O ile w naszej rzeczywistości trening AI to - dosłownie i w przenośni - wolna amerykanka, to w rzeczywistości Państwa Środka trening musi odbywać się w sposób, który zgodny jest z linią rządzącej w kraju partii.