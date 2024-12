Boty uczą się głównie na Uniwersytecie Youtube'a. To bardzo zła wiadomość

Generatywna sztuczna inteligencja taka jak GPT OpenAI - czy sztuczna inteligencja ogólnie - podobnie jak my potrzebuje się uczyć, by być w czymś dobra. O ile w naszym przypadku nauka umiejętności i przyswajanie wiedzy to bardzo skomplikowany i wieloletni proces, którego nie możemy przyspieszyć dając komuś 700 książek i liczyć, że je przeczyta, to w przypadku AI jest trochę inaczej.