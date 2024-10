Oto kandydat na najgłupszy gadżet roku. Twierdzą, że wymyślili na nowo czytnik e-booków

Jeśli naprawdę zależy ci na czytaniu książek, to weź głęboki oddech i kup czytnik e-booków z prawdziwego zdarzenia, a nie coś, co imituje książkę z ekranem, który nawet nie jest e-inkiem. Przy takim najtańszym Kindlu od Amazona - który co prawda kosztuje 2,5 razy więcej, co kawałek plastiku Bookcase - dostajesz wszystko, czego potrzebujesz do sprawnego i przyjemnego czytania książek.