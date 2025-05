Oto aparaty Samsunga Galaxy S25 FE. Jedna duża zmiana

Wcześniejsze przecieki od tego samego źródła wskazywały, że główny aparat S25 FE, sąsiadujący ze wspomnianym teleobiektywem, pozostanie niezmieniony i będzie dysponował matrycą 50 MP, identycznie jak w poprzednich modelach. Natomiast pozytywną zmianą, wręcz znaczącym ulepszeniem, ma być przedni aparat do selfie, który według doniesień zostanie podniesiony do 12 megapikseli. Stanowiłoby to progres w stosunku do S24 FE i zrównałoby go pod tym względem z główną serią Galaxy S25.