Samsung Galaxy S24 FE ze słuchawkami za darmo. Jest kapitalna promocja

Dzięki akcji promocyjnej do Samsunga Galaxy S24 FE producent dodaje Galaxy Buds 3 Pro, czyli obecnie najlepsze słuchawki Bluetooth Samsunga. To jedna z tych promocji, które wymagają wykonania dodatkowych kroków. Niestety, ale proste dodanie obu urządzeń do koszyka nie wystarczy. Co trzeba zrobić, aby je odebrać?