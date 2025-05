Twój nowy Samsung będzie miał lepszy akumulator. Nie taki, jakiego się spodziewasz

Nowe doniesienia pochodzące z wiarygodnego serwisu TheElec sugerują, że Samsung w niedalekiej przyszłości zastosuje technologię baterii nazwaną SUS Can (Steel Use Stainless). Rozwiązanie ma charakteryzować się zwiększoną gęstością umożliwiającą zastosowanie pojemniejszych akumulatorów i obsługą ładowania o wyższej mocy. Stal nierdzewna odnosi się do metalowej obudowy akumulatora.