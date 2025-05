iiyama wprowadza monitory ultrawide na każdą kieszeń. Test G-Master Red Eagle za 1399 zł

Znacznie istotniejsza jest dla mnie druga zaleta: GCB3484WQSU-B1 Red Eagle to monitor z wbudowanym zasilaczem. Oznacza to, że ekran podłącza się do zasilania wyłącznie lekkim kabelkiem. Nie musimy szukać za/pod biurkiem miejsca dla sporej i ciężkiej kostki, jak to bywa w przypadku innych monitorów. Pojedynczy kabel jest o wiele łatwiejszy do poskromienia przez biurkowe systemy cable managment, dlatego jestem wielkim zwolennikiem takiego rozwiązania.