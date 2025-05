Test XGIMI Elfin Flip – projektor o grubości książki, idealny do małego mieszkania

Pozytywnie zaskoczyło mnie, że tak mały, poręczny projektor w cenie około 1700 zł posiada Tryb Gry. Wybierając go, opóźnienie obrazu spada poniżej 40 ms. Do sieciowej rozgrywki w Call of Duty albo Counter Strike to zbyt wiele, ale na Flipie bez problemu można odpalić np. strategię Civilization 5, kapitalne Baldur’s Gate 3 czy thriller Alan Wake 2. Do tego dzięki wsparciu HDMI CEC projektor jest w stanie włączyć/wyłączyć podłączoną konsolę i odwrotnie. Kapitalna sprawa.