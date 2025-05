Szef firmy zastąpił pracowników AI. A potem zastąpił nią sam siebie

Choć zastąpienie CEO przez własnego deepfake’a może wyglądać jak odważny krok w stronę innowacji, to z perspektywy społecznej brzmi jak niepokojący sygnał. Jeśli nawet najwyższe stanowiska w firmie można oddać algorytmom, to gdzie kończy się rola człowieka w gospodarce? Dla inwestorów to dowód efektywności - dla reszty społeczeństwa: zapowiedź erozji znaczenia pracy ludzkiej. W obecnej formie Klarna staje się symbolem nowej ery, w której człowiek może być jedynie płacącym klientem lub zbędnym kosztowym balastem. To już nie tylko pytanie o przyszłość zawodów, ale o przyszłość odpowiedzialności i etyki w zarządzaniu.