Nieistniejący autor zrobił nieistniejący wywiad. W USA przyszłość mediów mają już dziś

Przemysł medialny, który niegdyś pełnił funkcję strażnika lokalnych spraw, dziś dogorywa – pustoszony cięciami, tanią siłą roboczą i obsesją na punkcie zysków. W tym toksycznym klimacie garstka przepracowanych, nisko opłacanych redaktorów, balansujących nad przepaścią, nie ma wyboru: muszą iść na skróty. Dla wielu wydawców liczy się tylko to, żeby cokolwiek się klikało – jakość, etyka, sens schodzą na dalszy plan. A skoro sztuczna inteligencja potrafi wypluć coś na kształt tekstu szybciej i taniej niż człowiek – to po co jeszcze płacić za rzetelne dziennikarstwo? Tak właśnie wygląda medialny darwinizm naszych czasów: przetrwa ten, kto potrafi szybko kopiować, kleić i generować – bez pytań, bez refleksji, bez wstydu.



A może jednak będzie inaczej. Bo jednak o "Heat Index" zrobiło się głośno nie dlatego, że zamieszone tam polecajki były tak świetne, ale dlatego, że internautów oburzyły błędy, manipulacje i zmyślenia. To co łączy biznes i polityków to "brak wiary w rozum". W rozum innych ludzi. A odbiorcy coraz częściej wkurzają się na farmazony, które chce im się wciskać. Ludzi na serio nie kręci wyłącznie ten wypełniacz, to całe cyfrowe lorem ipsum.