Dwie nowości dla Xboksa. Pierwsza sprawi, że nie odejdziesz od konsoli

Microsoft we współpracy z Antstream Arcade wprowadza do Xbox Game Pass nową aplikację o nazwie Retro Classics - kolekcję ponad 50 klasycznych gier z lat 80. i 90., które zostały odnowione i przygotowane do działania na współczesnych platformach. Usługa jest dostępna dla członków wszystkich wariantów Xbox Game Pass i umożliwia graczom powrót do kultowych tytułów takich jak Pitfall!, Commando, Grand Prix czy MechWarrior 2: 31st Century Combat.