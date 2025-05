Po ten aparat ustawią się kolejki. Jest zapowiedź Ricoh GR IV

Nowy obiektyw składa się z 7 elementów w 5 grupach (z 3 soczewkami asferycznymi). Aparat operuje w zakresach ISO100 do 204800. Czas otwarcia migawki wynosi od 1/4000 s do 30 s. Zakres ostrzenia w trybie standardowym wynosi od 0,1 m do nieskończoności, a w trybie makro: od około 0,06 m do 0,15 m. Podobnie jak w poprzednim modelu mamy do wyboru tryb manualny, preselekcję czasu, przysłony, automatykę programową i 3 tryby własne, które możemy skonfigurować według potrzeb.