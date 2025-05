Microsoft bierze się za cenzurę. Mail z "Gazą" nie przejdzie

W ostatnich dniach kilku obecnych i byłych już pracowników Microsoftu publicznie sprzeciwiło się współpracy firmy z izraelskimi instytucjami państwowymi. Protesty przeniosły się na scenę konferencji Build. Inżynier Joe Lopez zakłócił wystąpienie CEO Satyi Nadelli hasłem: „A może przyznacie się, że izraelskie zbrodnie wojenne są zasilane przez Azure?”. Natomiast dzień później prezentację szefa działu CoreAI zakłócił palestyński pracownik technologiczny. To nie koniec. W środę doszło do kolejnej demonstracji – dwóch byłych pracowników zakłóciło sesję Build, co doprowadziło do ujawnienia wewnętrznych wiadomości dotyczących współpracy Microsoftu z Walmartem w obszarze AI.