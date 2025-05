Honor 400 Pro. Pierwsze wrażenia z zabawy nowym smartfonem

Wbrew temu co może wam się wydawać, Honor 400 Pro nie jest flagowcem, ale niebezpiecznie zbliża się do tego określenia, zarówno pod kątem samych podzespołów, jak i wydajności. To przedstawiciel serii numerowej, które jest tylko o krok od królewskiej serii Magic. Jednak niech was to nie zwiedzie, to i tak wydajnościowa bestia, która wystarczy wam na długie lata.